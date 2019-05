Europee, Di Maio: penalizzati da astensione, ma restiamo ago della bilancia

"Siamo stati penalizzati dall'astensione, soprattutto al Sud, ma ora testa bassa e lavorare". Così Luigi Di Maio commenta i risultati del Movimento 5 Stelle alle Europee. "Restiamo comunque ago della bilancia in questo governo. Da qui in avanti più attenzione ai territori", ha quindi aggiunto.

Le poche parole del vicepremier sono state le uniche dichiarazione provenienti dal fronte M5s che ha fatto sapere che, per un commento più strutturato, sarà necessario attendere la conferenza stampa in programma per lunedì.