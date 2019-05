Giorgia Meloni a "Mattino Cinque": “Salvini ha ragione, il M5s è molto simile al Pd"

“Il Movimento 5 Stelle è troppo simile al Pd, Salvini ha ragione a dirlo, ma io glielo dico da sempre”. A parlare è Giorgia Meloni che, ospite a “Mattino Cinque”, parla delle schermaglie all’interno dell’esecutivo gialloverde.



Il leader di Fratelli d’Italia spiega: “Il Movimento 5stelle è una realtà molto vicina alla sinistra ed è complicato pensare di poter fare politiche di centrodestra con un partito del genere. I risultati, infatti, li stiamo vedendo”. La Meloni si concentra, poi, sulla sfida delle elezioni europee, a suo parere, data chiave anche per il governo italiano: “Gli unici che posso costruire un’alternativa sono gli italiani col voto del 26 maggio”.



Una data cui Fratelli d’Italia guarda con grandissimo interesse: “Se dovesse crearsi una maggioranza di centrodestra Lega-Fratelli d’Italia allora cambierebbe tutto in Europa e sarebbe un segnale impossibile da ignorare in Italia”, conclude Meloni.