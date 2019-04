Europee, stoccata di Meloni a Salvini: "Le alleanze si devono chiarire prima"

"Dal risultato di Fratelli d'Italia alle prossime europee dipendono molte cose, noi faremo con l'Europa quello che si fa in edilizia con la demolizione e ricostruzione", ha aggiunto la numero uno di FdI.



"Nuovo governo dopo le elezioni" - Dopo le europee "credo che sia necessario tornare alle urne e creare una nuova maggioranza e un nuovo governo senza i Cinque Stelle, in grado di tutelare gli interessi nazionali degli italiani. Non chiedo alla Lega di staccare la spina ma faccio un ragionamento politico su come andare avanti", ha dichiarato la Meloni.



"Flat tax subito per tutti" - Il presidente di Fratelli d'Italia ha poi parlato di un altro tema caldo della tornata elettorale: la flat tax. "Dalla conferenza programmatica di Fratelli d'Italia una sfida al governo e segnatamente Matteo Salvini. La tassa piatta va fatta subito, senza scaglioni e per tutti, perché finora l'unica cosa piatta prodotta da questo governo è la crescita economica, e non va bene".



"La sinistra sventola la bandiera Ue, ma non il Tricolore" - "In Europa andiamo a cambiare tutto, perché questa Europa ha fallito fino in fondo", ha affermato ancora Giorgia Meloni. "C'è chi a sinistra è passato dallo sventolare la bandiera rossa a brandire quella europea: mai che si decidano a sventolare quella italiana. A chi ci dice che vuole gli Stati Uniti d'Europa noi chiediamo un'Unione libera di Stati sovrani, una confederazione di Paesi liberi".



"Col M5s teorie marxiste al governo" - La Meloni ha poi parlato anche del M5s, il cui avvento all'esecutivo ha prodotto il "ritorno al governo delle teorie marxiste, sconfitte quando Luigi Di Maio andava a scuola". E sul reddito di cittadinanza, ha invece detto: "Se queste folli misure saranno confermate vi annuncio che raccoglieremo le firme per abrogare con un referendum il sussidio".



"Moratoria universale contro l'utero in affitto" - "Chiederemo una moratoria universale contro l'utero in affitto, un abominio assoluto. Partiremo dai diritti dei bambini. Uno Stato giusto si occupa di chi non ha voce per difendere i suoi diritti", ha proseguito la leader di FdI.