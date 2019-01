Elezioni europee 2019: tutto quello che c'è da sapere

9 gennaio 2019 14:50 Elezioni europee 2019: tutto quello che cʼè da sapere Dal 23 al 26 maggio i cittadini europei eleggeranno i nuovi eurodeputati. Ecco come si vota

Domenica 26 maggio gli italiani sono chiamati alle urne per scegliere, insieme agli altri concittadini europei, i 705 membri del Parlamento in Europa. L'Italia in particolare eleggerà 76 parlamentari. I nuovi eurodeputati decideranno la direzione dell'Ue per i prossimi cinque anni, cioè fino al 2024, per ciò che riguarda il commercio internazionale, la sicurezza, la protezione dei consumatori, la lotta al cambiamento climatico e la crescita economica. Le elezioni europee del 2019 sono considerate estremamente importanti perché l'Ue si trova al centro di tante questioni da risolvere: dalla Brexit ai movimenti populisti che hanno preso piede in Italia, ma anche in misura minore in Germania e all'interno del gruppo di Visegrad, composto da Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia e Ungheria.

Come si vota - In Europa si vota dal 23 al 26 maggio 2019. Il periodo è stabilito dalla legislazione europea mentre sono i singoli Stati a decidere il giorno delle elezioni. In Italia sarà il 26 maggio. Nel nostro Paese vige un sistema proporzionale con soglia di sbarramento al 4%. Possono votare i cittadini che abbiano compiuto i 18 anni di età e gli iscritti alle liste elettorali. Possono votare anche cittadini di altri Paesi Ue, ma devono presentare una formale richiesta. Si può esprimere la preferenza per un massimo di tre candidati della lista scelta, ma devono essere di sesso diverso, pena annullamento della preferenza.



Attualmente il Parlamento europeo è composto da 751 membri, ma il numero è destinato a diminuire a causa dell'uscita del Regno Unito dall'Unione. Alle prossime elezioni i cittadini europei sono chiamati a eleggere 705 deputati. Dal 1979 il Parlamento è eletto con suffragio universale ed è l'unica istituzione eletta direttamente dai cittadini europei, i parlamentari hanno un mandato di 5 anni. Il Parlamento europeo esercita la funzione legislativa insieme al Consiglio dei ministri dell'Unione. Ha in realtà potere d'iniziativa in alcuni casi stabiliti dai trattati però ha la funzione di approvare e modificare le proposte legislative e decidere sull'bilancio dell'Ue. Vigila sull'operato della Commissione europea (istituzione europea dotata di potere esecutivo e iniziativa legislativa) e coopera con i parlamenti degli Stati membri.