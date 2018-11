Europee 2019: il 39% degli italiani vuole candidati giovani

"La Commissione Juncker - precisa una nota - ha lavorato attivamente per avvicinare l'Ue ai suoi cittadini lanciando diverse campagne, tra cui quella "Eu Protects" e la campagna #EuandMe che si rivolge alle generazioni più giovani. In vista delle elezioni a maggio 2019 l'esecutivo comunitario insieme al Parlamento europeo condurrà campagne di sensibilizzazione per mobilitare i cittadini al voto".



La maggioranza dei cittadini Ue è preoccupata che le campagne di disinformazione, le violazioni dei dati e gli attacchi informatici interferiscano con i processi elettorali. Secondo l'Eurobarometro, il 61% è preoccupato che le elezioni possano essere manipolate attraverso attacchi informatici, in Italia il 65%. Il 59% che attori stranieri e gruppi criminali possano influenzare il voto, in Italia il 66%, e infine il 67% che i dati personali online possano essere usati per messaggi politici, il 72% in Italia.