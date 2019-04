Europee, l'annuncio di Irene Pivetti: "Mi candido con Forza Italia" | "Salvini? Pensa solo ai migranti"

L'ex presidente della Camera dei deputati Irene Pivetti ha annunciato che correrà alle elezioni europee nelle liste di Forza Italia "come candidata indipendente". "Sarà un bell'impegno, una bella trottata, mi fa molto piacere che il vicepresidente del partito, Antonio Tajani, me l'abbia chiesto", ha dichiarato. E sul perché non si sia candidata con la Lega , ha affermato: "Matteo Salvini pensa solo all'immigrazione e non alla politica economica".

Ai microfoni del programma radio Un giorno da pecora, la Pivetti ha sottolineato che, "se la Lega avesse mantenuto una posizione che aveva negli anni passati e avesse aderito al Partito popolare europeo, non ci sarebbero stati problemi a candidarmi con loro".



"Rafforzare l'area moderata del centrodestra" - "Io sono molto impegnata nel rafforzare l'area moderata del centrodestra, in particolare, visto che parliamo di elezione europee, del Partito popolare europeo", ha aggiunto. E alla domanda se consideri Matteo Salvini più "estremista" di Umberto Bossi, l'ex presidente della Camera ha risposto: "Pur facendo scelte giuste sul tema dell'immigrazione, credo che Salvini abbia ristretto a questo unico tema il ventaglio delle questioni messe in campo dalla Lega. Il tema delle politiche economica, che io sento molto, è assente da questo governo, non ci sono politiche per lo sviluppo né per le imprese".



"Berlusconi è un pezzo della nostra storia" - Parlando poi del leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, la Pivetti ha detto: "E' un pezzo della nostra storia. Il futuro sono il Ppe e una politica moderata positiva per lo sviluppo economico".