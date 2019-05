Comunali: Pd rivince a Firenze, Bergamo e Bari | Perugia e Urbino al centrodestra

Il centrosinistra regge all'onda d'urto del vento sovranista. Almeno alle elezioni amministrative, dove Firenze , Bergamo e Bari restano nelle mani dei candidati del Partito democratico . Così come Pesaro , mentre il centrodestra conferma i sindaci uscenti a Perugia e Urbino e va al ballottaggio a Livorno , teatro dell'ennesima disfatta elettorale del Movimento 5 Stelle , che lascia la guida del comune e lotta per il terzo gradino del podio.

A Nusco, nel piccolo comune in provincia di Avellino, invece, Ciriaco De Mita compie un capolavoro, conquistando la conferma alla veneranda età di 91 anni.



FIRENZE - Dario Nardella ottiene la rielezione senza passare per il secondo turno. Il vantaggio sullo sfidante di centrodestra, Ubaldo Bocci, espressione della Lega di Matteo Salvini, è molto ampio 57% contro il 24,89, quando al termine dello spoglio mancano un centinaio di seggi.



BARI - Un'altra sfida su cui erano puntati i riflettori è quella della città pugliese. Il sindaco Antonio Decaro, presidente anche dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani, ha un vantaggio considerevole, circa il 65% dei consensi, contro il 24 del rivale Pasquale Di Rella, sostenuto da tutti i partiti del centrodestra. Anche in questo caso, dunque, sembra profilarsi una vittoria al primo turno. Staccata e ininfluente, invece, Maria Elisabetta Pani (M5S), ferma sotto il 10%.



BERGAMO - Era la competizione più difficile, apparentemente la più aperta, invece Giorgio Gori (55%) ha sbaragliato la concorrenza del leghista Giacomo Stucchi (39), parlamentare di lungo corso ed ex presidente del Copasir nella scorsa legislatura.



PERUGIA - Il centrodestra si conferma e vince per la seconda volta consecutiva con il sindaco uscente, Andrea Romizi. Il distacco dall'avversario, il candidato del centrosinistra Giuliano Giubilei, è ampio: 60 a 26.



PESARO - Matteo Ricci resta sindaco, vincendo sullo sfidante di centrodestra, Nicola Baiocchi, al primo turno. L'esponente del Pd ottiene, infatti, il 57% dei consensi.



LE ALTRE SFIDE - Il centrosinistra è vicino alla vittoria anche a Lecce, Modena, Cesena e Avellino, dove potrebbe rendersi indispensabile il ballottaggio. Mentre a Modena, Gian Carlo Muzzarelli, sembra avere un buon vantaggio su Stefano Prampolini (centrodestra). Secondo turno inevitabile, ma con uno scarto importante, a favore della coalizione guidata dal Pd anche a Reggio Emilia, dove il competitor espressione della Lega è decisamente lontano. Il centrodestra è avanti, invece, ma servirà un nuovo confronto alle urne, a Pescara, Pavia, Rovigo, Ferrara, Vibo Valentia, Foggia e Potenza. M5s in corsa solo a Campobasso, dove si gioca con i democratici la possibilità di andare al secondo turno.