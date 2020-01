Soleimani, Conte: "Preoccupa l'escalation di tensione Usa-Iran, l'Europa eserciti il suo peso"

Giuseppe Conte è "molto preoccupato" per la situazione in Medio Oriente, dove cresce la tensione tra Usa e Iran dopo l'uccisione, da parte degli americani, del generale Soleimani a Baghdad. Dal premier arriva un appello alla moderazione, al dialogo e al senso di responsabilità. Conte auspica inoltre che l'Europa possa esercitare il proprio peso diplomatico per evitare sviluppi imprevedibili e vanificare gli sforzi per stabilizzare l'area.