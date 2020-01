Tensione con Usa, Iran all'Onu: "Azione militare chiama azione militare" | Migliaia a Baghdad per il funerale di Soleimani

"La risposta ad un'azione militare è un'azione militare. Da parte di chi? Quando? Dove? Lo vedremo". Lo ha detto l'ambasciatore iraniano all'Onu, Takht Ravanchi, in un'intervista alla Cnn. "Non possiamo rimanere in silenzio, dobbiamo agire ed agiremo", ha detto ancora sottolineando che il raid degli Stati Uniti contro il generale iraniano Ghassem Soleimani "è stato un atto di guerra contro il popolo iraniano".

Funerali a Baghdad di Soleimani: "Morte agli Usa" - Migliaia di iracheni partecipano a Baghdad al corteo funebre del generale iraniano Soleimani gridando - tra la sua bara e quella del suo principale luogotenente in Iraq, Abu Mehdi al-Mouhandis - "morte all'America". Il corteo sfila tra le vie del distretto di Kazimiya, dove si trova un santuario sciita. I resti di Soleimani saranno portati in Iran dopo la cerimonia. Presente al corteo funebre anche il primo ministro iracheno Adil Abdul-Mahdi.



Pompeo: europei non sono stati d'aiuto come volevo - Gli alleati europei degli Stati Uniti "non sono stati cosi' d'aiuto come avrei desiderato": lo ha detto il Segretario di Stato Usa Mike Pompeo parlando dell'attacco americano in Iraq in cui è stato ucciso anche il generale iraniano Qassem Soleimani. Intervistato da Fox News, Pompeo ha affermato di avere telefonato a funzionari di vari Paesi per parlare dell'attacco: "Ho trascorso gli ultimi giorno e mezzo-due giorni a parlare con i partner nella regione, condividendo con loro cosa stavamo facendo, perché lo stavamo facendo e cercando la loro assistenza. Sono stati tutti fantastici". "Poi, parlando con i nostri partner in altri luoghi, che non sono stati altrettanto buoni - ha proseguito -. Francamente, gli europei non sono stati così d'aiuto come avrei desiderato che

fossero". In particolare, ha proseguito, "i britannici, i francesi, i tedeschi devono capire che quello che abbiamo fatto, quello che gli americani hanno fatto, ha salvato vite anche in Europa".

Nuovo attacco a nord Baghdad, ufficiale Usa nega ruolo americano - Un attacco aereo a nord di Baghdad in Iraq avrebbe colpito 2 auto che trasportavano milizie filo iraniane, un giorno dopo l'attacco degli Usa al generale iraniano Soleimani. A riferirlo un funzionario iracheno sotto anonimato, secondo cui 5 membri della milizia sarebbero stati uccisi. Le forze di mobilitazione popolare però sostengono che a essere colpito è stato un convoglio medico vicino allo stadio a Taji a nord di Baghdad, negando che sia morto uno dei leader della milizia, come riferito dai media. Un funzionario americano, sotto anonimato, ha affermato che l'attacco segnalato vicino a Taji non è stato un attacco militare americano.