Baghdad, raid Usa uccide generale iraniano Soleimani | Teheran: "Da Washington atto di terrorismo"

Il generale Qassem Soleimani è una delle figure chiave della strategia iraniana in Medio Oriente. Al suo comando, le forze speciali Al Quds, braccio armato dei Pasdaran all'estero, sono diventate sempre più influenti. L'Iran aveva sventato negli ultimi mesi un attentato contro Soleimani.

Il Pentagono ha fatto sapere che l'uccisione del generale iraniano, figura molto vicina alla Guida Suprema, l'ayatollah Ali Khamenei, punta a essere un deterrente per futuri piani offensivi iraniani. "Gli Stati Uniti continueranno ad assumere le azioni necessarie per proteggere la nostra gente e i nostri interessi ovunque nel mondo", ha dichiarato il dipartimento della Difesa aggiungendo che il generale "voleva attaccare i diplomatici americani". L'ordine è stato impartito dal presidente Donald Trump.

Il presidente Usa ha postato la foto di una bandiera americana su Twitter dopo il raid e la notizia della morte di Soleimani.

Khamenei: "Ora la resistenza agli Usa sarà più forte" La Guida Suprema Ali Khamenei ha chiesto tre giorni di lutto in Iran sottolineando che l'uccisione del generale raddoppierà la motivazione della resistenza contro gli Stati Uniti e Israele. "Il lavoro e il cammino del generale Qassem Soleimani non si fermeranno e una dura vendetta attende i criminali, le cui mani nefaste sono insanguinate con il sangue di Soleimani e altri martiri dell'attacco della notte scorsa", ha sentenziato Khamenei.

Polemiche in Usa Donald Trump ha gettato "dinamite in una polveriera" con l'attacco che ha ucciso il generale iraniano Qassem Soleimani. Lo ha evidenziato il candidato dem alla Casa Bianca, Joe Biden. Per l'altra candidata Elizabeth Warren "bisogna evitare una costosa guerra", anche se "Soleimani era un assassino responsabile della morte di migliaia di persone, inclusi centinaia di americani, la mossa è stata avventata". Il raid è stato compiuto senza il confronto del Congresso.

Israele in allerta Israele ha elevato lo stato di allerta dopo aver appreso dell'uccisione di Soleimani. Per Tel Aviv, non è da escludersi una controffensiva degli Hezbollah libanesi se giungessero alla conclusione che Israele abbia avuto un ruolo nella sua eliminazione.