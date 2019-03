Simone Pillon: "Dio, patria e famiglia? Sono i valori veri"

"Noi non usiamo l'espressione 'famiglia tradizionale', perché una cosa tradizionale è una cosa importante e noi siamo per le tradizioni, però qui la famiglia non viene da una tradizione. Noi usiamo un'espressione diversa, 'famiglia naturale', ovvero ciò che la natura ha costruito: una mamma e un papà che si mettono insieme e generano tanti bambini".



Così Simone Pillon risponde nel servizio mandato in onda da "Stasera Italia" alle tante critiche che hanno accompagnato l'apertura del Congresso di Verona, accusato di omofobia e di ledere la figura della donna. "Forse dobbiamo farci delle domande e darci delle risposte - prosegue il politico - perché se le cose rimangono così, l'Italia si estingue". Sul cartello esposto da Monica Cirinnà invece commenta: "È riuscita a insultare al contempo milioni di credenti, le nostre forze dell'ordine e i soldati che in giro per il mondo portano la pace, e venti milioni di famiglie italiane".