Giorgia Meloni sul Congresso di Verona: “Famiglia naturale sotto attacco”

Non sono passate neanche 24 ore e sono già state molte le polemiche che hanno coinvolto il Congresso mondiale delle famiglie. Tra i sostenitori dell’incontro c’è invece Giorgia Meloni, che sabato 30 marzo sarà presente come lei stessa conferma a “Pomeriggio Cinque”.



“Sì, ci sarò. Su questo congresso sono state dette tantissime falsità da una certa parte della stampa: non è un congresso che vuole abolire la 194, non è un Congresso che sminuisce il ruolo della donna, non siamo lì per togliere diritti, ma per aggiungerne”.



Questo perché, secondo la leader di Fratelli d’Italia, “La famiglia naturale è sotto attacco e io voglio difenderla. Troppi pochi governi hanno messo nel loro programma leggi per aiutare le famiglie, per dire agli italiani che fare figli è un bene, una cosa positiva e che va loro riconosciuta”.