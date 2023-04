Silvio Berlusconi, quarta notte tranquilla al San Raffaele

Quarta notte tranquilla per Silvio Berlusconi, che da mercoledì scorso è ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Raffaele di Milano.

Lo si apprende da fonti ospedaliere, che sottolineano come "stia reagendo bene alle terapie a cui è sottoposto per combattere l'infezione polmonare". Al momento, per oggi non è previsto un bollettino. Il suo medico Alberto Zangrillo, ha detto: "Sono sereno e fiducioso, stiamo facendo del nostro meglio, tutto va secondo gli standard attesi".