Berlusconi, il sostegno dei fan fuori dal San Raffaele di Milano

Striscioni, lettere, cartelli.

Davanti al San Raffaele di Milano si sono radunati diversi fan di Silvio Berlusconi, ricoverato nell'ospedale milanese. Tra loro c'è chi ha scritto una lettera per il leader di Forza Italia e chi, per mostrare il suo sostegno, ha attraversato l'Italia, come Marco Macrì, 31 anni, arrivato da Alliste, in provincia di Lecce. Il "fedelissimo" di Berlusconi, si è posizionato sotto il settore D dell'ospedale con un cartellone con la scritta "Forza Silvio, il Salento è con te". "Non mi sposterò da qui finché il presidente non tornerà ad Arcore. Sono qui per manifestare l'affetto e la solidarietà all'amico Silvio. Stiamo aspettando, è questione di giorni, ce la farà anche questa volta, perché è forte, è un leone e di Silvio ce n'è solo uno", ha detto Macrì.