Silvio Berlusconi ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele

Il leader di Forza Italia in ospedale per problemi cardiovascolari ma la sua situazione sarebbe stabile

Il leader di Forza Italia era già stato ricoverato nell'ospedale milanese nei giorni scorsi, per alcuni accertamenti. Berlusconi, a quanto si apprende, è in terapia intensiva per problemi cardiovascolari ma la sua situazione sarebbe stabile. Fonti di Forza Italia riferiscono che si trova "in stato stazionario ma vigile".

Tajani: problema da infezione non risolta - "Silvio Berlusconi parla ed è stato ricoverato perché non era stato risolto il problema di un’infezione precedente". Lo ha detto Antonio Tajani a margine della ministeriale Esteri alla Nato, precisando di non aver potuto sentirlo direttamente poiché impegnato in altri incontri e privo del telefono.

Il ricovero precedente - Lo scorso lunedì 27 marzo, il leader di Forza Italia si era recato sempre al San Raffaele per alcuni controlli di routine ed era stato dimesso dopo 3 giorni, facendo rientro alla sua abitazione. Il senatore era uscito dall'ospedale accompagnato da Marta Fascina ed era entrato in auto senza rilasciare dichiarazioni ma rivolgendo comunque un cenno di saluto ai giornalisti e ai curiosi presenti sul posto.

L'augurio di pronta guarigione dal mondo della politica - Moltissimi i messaggi dei suoi colleghi. "Un sincero augurio di pronta guarigione al presidente Berlusconi da parte mia e di tutto il gruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. Forza Silvio, ti aspettiamo", ha scritto su Twitter il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Tommaso Foti. Anche Maurizio Lupi ha lasciato il suo messaggio: "Siamo vicini al presidente Silvio Berlusconi e gli auguriamo di rimettersi presto per continuare a dare il suo contributo di passione e di idee alla politica e alle istituzioni. Forza Cav, siamo con te". E ancora: "Faccio un grande in bocca al lupo a Silvio Berlusconi, che è di nuovo ricoverato al San Raffaele", ha fatto sapere il senatore di Italia viva, Matteo Renzi. "A nome del Senato e mio personale formulo sinceri e affettuosi auguri di pronta guarigione al senatore e amico Silvio Berlusconi. Ti aspettiamo in Aula".Così il presidente del Senato Ignazio La Russa. Il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, su Twitter scrive: "Auguri di pronta guarigione a Silvio Berlusconi, nuovamente ricoverato all'ospedale San Raffaele. Speriamo di rivederlo al più presto al lavoro per il nostro Paese". "Forza Silvio. L'augurio è di vederti quanto prima al lavoro". Così i capigruppo di Camera e Senato della Lega Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo.