SIlvio Berlusconi, c'è ottimismo: reagisce positivamente alle cure

Il Giornale, intanto, ha riportato alcune dichiarazioni del leader di Forza Italia che, nel corso di una telefonata al direttore Augusto Minzolini, ha detto: "È dura ma ce la farò anche questa volta. Sono riuscito anche in situazioni difficili e delicate, a ritirarmi su".

Attesi nuovi accertamenti clinici

Nelle prossime ore sono attesi nuovi accertamenti clinici, mentre per ora non è previsto un altro bollettino medico, dopo quello di giovedì. "Il Presidente Silvio Berlusconi è attualmente ricoverato in terapia intensiva per la cura di un'infezione polmonare. L'evento infettivo si inquadra nel contesto di una condizione ematologica cronica di cui è portatore da tempo: leucemia mielomonocitica cronica", si leggeva nella nota firmata da Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri.