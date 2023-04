Silvio Berlusconi stabile e vigile, notte tranquilla al San Raffaele | Telefonata ai vertici FI: "Il Paese ha bisogno di noi"

La notte è trascorsa senza novità e il leader di Forza Italia è sempre vigile, ricoverato in terapia intensiva per ristabilire una corretta ossigenazione del sangue . La carenza di ossigeno ha messo sotto stress il sistema cardiovascolare e quello respiratorio che è a rischio di infezioni, compresa la polmonite che potrebbe complicare il quadro generale. Questa mattina ha telefonato ai vertici del partito , li ha salutati con affetto e ha detto loro: "Il Paese ha bisogno di noi".

La telefonata: "Il Paese ha bisogno di noi" In una nota diffusa da Forza Italia si legge: "Berlusconi ha telefonato al coordinatore nazionale Antonio Tajani, ha parlato con il capogruppo alla Camera Paolo Barelli, con il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri e ha sentito gli altri dirigenti e vertici del partito. Ha rivolto un affettuoso saluto e ha raccomandato il massimo impegno in Parlamento, al governo e in Forza Italia perché 'il Paese ha bisogno di noi!'. Tutti gli hanno assicurato che non mancheranno di essere più attenti, ligi e presenti nel seguire le sue indicazioni, in attesa che si ristabilisca presto e torni a essere il combattente di sempre".

Tajani: "Notte tranquilla, speriamo torni a guidare il partito" Anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha detto che quella di Berlusconi è stata una "notte tranquilla". "Ho parlato questa mattina con il professor Zangrillo - ha detto al Tg1 Mattina -, ha passato una notte tranquilla e le sue condizioni sono stabili. Restiamo in costante contatto con la famiglia, ho sentito i figli, e anche Marta Fascina. Il modo migliore di stargli vicino per Forza Italia è lavorare e impegnarsi in vista delle elezioni amministrative ed europee, e dare il massimo. Adesso speriamo che torni a guidare il partito. Altre volte siamo stati preoccupati, come per l'intervento a cuore aperto, chissà cosa doveva accadere e poi è ancora lì".