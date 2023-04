Silvio Berlusconi, terza notte trascorsa serenamente: risponde bene alle cure

L'esponente di punta di Forza Italia, e ministro degli Esteri, ha spiegato: "Ho sentito i familiari, ho sentito Marta Fascina. Berlusconi ha riposato bene". Tajani ha evocato la possibilità che il leader di Forza Italia possa rientrare sulla scena per un'iniziativa del partito prevista nella prima parte di maggio. Poi, scherzando, ha aggiunto: "Lui avrebbe voluto tornare a casa venerdì sera. Ma è giusto che sia sotto cura, sta reggendo bene alle terapie. Non bisogna mai sottovalutare i rischi di una malattia, è giusto che sia sotto controllo dei medici".

Letta: "Ha detto 'non mollo'. Ce la farà"

Ottimista anche Gianni Letta, che ha spiegato: "L'ha detto benissimo lui: 'è dura, non mollo, ce la farò anche questa volta'. Meglio non si poteva dire. Voi lo conoscete. Ogni volta che si è dato un obiettivo l'ha raggiunto e anche stavolta credo che sia su quella strada". E ancora: "Ho visitato Berlusconi in terapia intensiva, abbiamo parlato e l'ho trovato meglio di quanto pensassi. Gli possiamo fare un augurio di Pasqua, perché la strada della rinascita, se non della resurrezione, è imboccata".