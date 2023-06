Silvio Berlusconi, oggi i funerali di Stato: alle 15 messa al Duomo di Milano

Per i funerali di Stato di Silvio Berlusconi, le autorità dovrebbero arrivare in Duomo a Milano tra le 14.30 e le 15. Sono attesi il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il premier Giorgia Meloni con gli esponenti del governo. Tra gli altri anche la segretaria del PD Elly Schlein, Matteo Renzi, Carlo Calenda, Paolo Gentiloni in rappresentanza della Commissione europea. Non sono stati resi noti tutti i nomi dei leader internazionali che parteciperanno, per ragioni di sicurezza, ma dovrebbero essere presenti, tra gli altri, il primo ministro ungherese Viktor Orban e l'emiro del Qatar Tamim bin Hamad Al Thani.