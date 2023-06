Berlusconi, Meloni: "Se ne va da protagonista, i suoi avversari hanno perso"

Il presidente del Consiglio ricorda il leader di Forza Italia: "Ha impedito che i post-comunisti prendessero il potere in Italia. È questa la grande colpa che la sinistra non gli ha mai perdonato"

Fotogallery - Milano, preparativi in piazza Duomo per il funerale di Berlusconi

In una lettera al Corriere della Sera, il premier evidenzia come "la naturale empatia che molti italiani provavano per Berlusconi derivi" proprio "dall'essere uno di loro, uno che ce l'aveva fatta e che non apparteneva a quei mondi esclusivi e inaccessibili, tipici delle storiche famiglie influenti italiane".

"Un imprenditore che ha rotto gli schemi politici" "Berlusconi faceva parte della borghesia imprenditoriale di Milano non per eredità e lignaggio, ma per capacità e intraprendenza", prosegue Giorgia Meloni. "Era l'imprenditore prestato alla politica che rompeva uno schema ormai consolidato in Italia", col merito di aver "impedito che i post-comunisti prendessero il potere in Italia pochi anni dopo il crollo dell'Unione Sovietica. È questa, in fin dei conti, la grande colpa che la sinistra non gli ha mai perdonato".