Silvio Berlusconi morto, Paolo Liguori: "Senza di lui l'Italia più piccola"

Il direttore di Tgcom24 Paolo Liguori ha ricordato Silvio Berlusconi morto ieri a 86 anni. "Aveva una cura per le persone anormale nel mondo di oggi", le sue parole nello studio dello speciale di "Mattino Cinque News": "Senza quel tipo di spontaneità e di umanità dimostrata perfino nella malattia, l'Italia oggi è più piccola", dice il giornalista che poi racconta un aneddoto sul fondatore di Mediaset: "Berlusconi faceva segnare gli appunti alla sua segretaria Marinella e durante i suoi viaggi si occupava di risolvere anche i problemi personali di amici e colleghi in maniera incredibile, sistematica".

Liguori ha poi sottolineato la generosità dell'ex presidente del Consiglio ricambiata dal sostegno della gente comune così come dei grandi della terra. "Nel 2006 l'allora presidente americano George W. Bush gli disse di non mollare perché milioni di persone avevano creduto in lui", ricorda il direttore di Tgcom24.

Funerali di Stato nel Duomo di Milano - La notizia della morte ha fatto il giro del mondo e attestati di stima sono arrivati da amici e alleati, ma anche dagli avversari. "Berlusconi è stato un grande leader politico che ha segnato la storia della nostra Repubblica, incidendo su paradigmi, usi e linguaggi", ha sottolineato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che domani sarà a Milano per i funerali di Stato, celebrati dall'arcivescovo Mario Delpini, in un giorno di lutto nazionale".

La salma nella villa di Arcore Inizialmente si era parlato di una camera ardente a Mediaset, ma è stato deciso diversamente "per motivi di sicurezza". La salma di Silvio Berlusconi è stata portata a casa sua, a Villa San Martino di Arcore, dove poi sono arrivati i figli e i parenti. E anche nelle prossime ore l'accesso della casa sarà riservato ai familiari più stretti, mentre sulla torre di Mediaset a Cologno Monzese si alternano le scritte "Grazie Silvio" e "Ciao papà" e i tifosi di Milan e Monza hanno portato striscioni per il presidente al San Raffaele e ad Arcore.

Da Iva Zanicchi a Michelle Hunziker, passando per Ezio Greggio e Barbara d'Urso. Tutti i vip delle sua televisione di oggi hanno voluto ricordare Silvio Berlusconi, scomparso all'età di 86 anni lunedì 12 giugno. "Lo stimavo tantissimo e so che lui stimava me, lui mi volle nel 1984 per "Ok, il prezzo è giusto" - racconta Iva Zanicchi -. Poi io volevo entrare in politica e lui me lo sconsigliò. Abbiamo sempre mantenuto un rapporto di stima e rispetto: oggi è una giornata triste perché Silvio Berlusconi passerà alla storia, perché è stato un uomo grane".