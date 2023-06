Silvio Berlusconi morto, il ricordo del mondo della tv: da Al Bano a Marco Columbro e Alba Parietti

Da Al Bano a Marco Columbro, passando per Alba Parietti e Rita Dalla Chiesa. Ma anche Barbara d'Urso, Iva Zanicchi, ed Ezio Greggio. Sono alcuni dei personaggi televisivi che, intervistati al Tg5, ricordano Silvio Berlusconi morto all'età di 86 anni alle 9:30 di lunedì 12 giugno. "Quando nel 1994 mia figlia non c'era più mi mandava ogni giorno un telegramma - rivela commosso Al Bano che aggiunge - mi ripeteva sempre: 'Se hai bisogno di qualche cosa chiama'".

"Tutti noi gli dobbiamo tantissima riconoscenza", dichiara Alba Parietti che spiega il perché: "Oltre che uno dei più grandi imprenditori, Silvio Berlusconi è una delle persone a cui l'Italia del lavoro deve di più per essere stato un visionario che ha saputo portare la televisione, lo sport ad altissimi livelli".

"Oggi è difficile incontrare uomini come lui, imprenditori come lui, politici come lui con il suo carisma, intelligenza, sensibilità e correttezza", lo ricorda così invece Rita Dalla Chiesa. Mentre Marco Columbro, che per anni ha lavorato a Mediaset, dice: "Ho conosciuto un uomo di una umanità e di una generosità straordinaria. È la cosa che ti colpisce di più quando ho conosciuto Silvio. L'umanità che ha mostrato non solo a me, ma a tutti coloro che hanno avuto la possibilità di conoscerlo veramente, è la cosa che più ti rimane nel cuore".

"Lo stimavo tantissimo e so che lui stimava me, lui mi volle nel 1984 per "Ok, il prezzo è giusto" - racconta Iva Zanicchi -. Poi io volevo entrare in politica e lui me lo sconsigliò. Abbiamo sempre mantenuto un rapporto di stima e rispetto: oggi è una giornata triste perché Silvio Berlusconi passerà alla storia, perché è stato un uomo grande".

"Conoscendo la sua forza e la sua personalità mi aspetterei da lui che ricomparisse da un momento all'altro, come ha già fatto in passato - lo omaggia così Ezio Greggio -. Ricordare la vita di Berlusconi è ricordare un pezzo della mia vita: 40 anni di televisioni e di cinema insieme".

Barbara d'Urso interviene in diretta telefonica per ricordare e condividere i suoi inizi in tv: "La nostra storia professionale inizia 45 anni fa, quando la mente geniale di Silvio Berlusconi ideò la prima televisione privata italiana, Telemilano. Chiamò me, Massimo Boldi, Teo Teocoli, Diego Abatantuono e la sera conducevamo una trasmissione, ci chiamava in riunione e ci diceva: allora ragazzi, cosa fate e cosa dite. Da lui ho imparato tutto".