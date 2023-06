Silvio Berlusconi morto, il ricordo dei vip: da Barbara d'Urso a Ezio Greggio e Michelle Hunziker

Da Iva Zanicchi a Michelle Hunziker, passando per Ezio Greggio e Barbara d'Urso. Tutti i vip delle sua televisione di oggi hanno voluto ricordare Silvio Berlusconi, scomparso all'età di 86 anni lunedì 12 giugno. "Lo stimavo tantissimo e so che lui stimava me, lui mi volle nel 1984 per "Ok, il prezzo è giusto" - racconta Iva Zanicchi -. Poi io volevo entrare in politica e lui me lo sconsigliò. Abbiamo sempre mantenuto un rapporto di stima e rispetto: oggi è una giornata triste perché Silvio Berlusconi passerà alla storia, perché è stato un uomo grane".

"Conoscendo la sua forza e la sua personalità mi aspetterei da lui che ricomparisse da un momento all'altro, come ha già fatto in passato - ha voluto omaggiarlo Ezio Geggio -. Ricordare Berlusconi è ricordare un pezzo della mia vita: 40 anni di televisioni e di cinema insieme".

Barbara d'Urso è intervenuta in diretta telefonica per ricordare i suoi inizi: "La nostra storia professionale inizia 45 anni fa, quando la mente geniale di Silvio Berlusconi ideò la prima televisione privata italiana, Telemilano. Chiamò me, Massimo Boldi, Teo Teocoli, Diego Abatantuono e la sera conducevamo una trasmissione, ci chiamava in riunione e ci diceva: allora ragazzi, cosa fate e cosa dite. Da lui ho imparato tutto". Michelle Hunziker, invece, ha parlato della sua umanità: "Gli ho detto sempre che peccava di troppa generosità, lui è stato un uomo che ha sempre dato tanto".