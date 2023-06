Dalle condoglianze di Scholz al saluto del premier ungherese Viktor Orban: "Riposa in pace, amico mio". Macron: "Scompare figura di spicco per l'Italia". Metsola: "Ha lasciato il segno"

" Berlusconi era per me una persona cara e un vero amico, ammiravo sinceramente la sua saggezza e la sua capacità di prendere decisioni lungimiranti", afferma il presidente russo Vladimir Putin . Per Emmanuel Macron "scompare una figura di spicco dell'Italia". Mentre il presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola lo ricorda come "il combattente del centro-destra", il portavoce di Olaf Scholz esprime al popolo italiano la sua "partecipazione al dolore", mentre Viktor Orban scrive su Twitter: "Riposa in pace, amico mio". Il Ppe "piange la scomparsa di una figura centrale del centrodestra in Italia".

Macron: "Scompare una figura di spicco dell'Italia" "Con Berlusconi scompare una figura di primo piano dell'Italia contemporanea, che è stato protagonista della scena politica per diversi danni, dalla sua prima elezione come deputato, nel 1994, al mandato di senatore che ha occupato fino ai suoi ultimi giorni". Lo scrive il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron, in una nota pubblicata dall'Eliseo. "Legato al nostro Paese, dove ha studiato in gioventù, Berlusconi ha partecipato, insieme ai suoi omologhi francesi, a riaffermare i legami tra le nostre due nazioni sorelle, forti del comune amore per il pensiero, lo sport, le arti e questo viaggio europeo nato da diversi secoli di storia condivisa - conclude la nota -. Il presidente della Repubblica francese, a nome del popolo francese, porge ai suoi familiari e al popolo italiano le sue più sentite condoglianze".

Metsola: "Ha lasciato il segno" "Silvio Berlusconi: il combattente che ha guidato il centro-destra e che è stato protagonista della politica in Italia e in Europa per generazioni". Così Roberta Metsola ricorda il leader di Forza Italia su Twitter. E continua: "Padre, imprenditore, eurodeputato, presidente del Consiglio, senatore. Ha lasciato il segno e non sarà dimenticato. Grazie Silvio". Metsola ha aperto la Plenaria di giugno a Strasburgo comunicando, "con grande tristezza", la morte di Silvio Berlusconi. Ha espresso quindi il suo cordoglio per la scomparsa dell'ex presidente del Consiglio, manifestando la propria vicinanza ai familiari di Berlusconi.

Putin: "Sostenitore dei rapporti fra Russia e Italia, per me era un vero amico" Il presidente russo Vladimir Putin ha espresso il proprio cordoglio per la morte di Silvio Berlusconi. Lo riferisce una nota del Cremlino. "Berlusconi sarà ricordato in Russia come costante e principale sostenitore del rafforzamento dei rapporti amichevoli fra i nostri Paesi", ha detto Putin. "Per me Berlusconi era una persona cara, un vero amico, e sono sinceramente ammirato dalla sua saggezza e capacità di prendere decisioni", ha aggiunto il presidente russo.

Portavoce Scholz: "Condoglianze al popolo italiano" Il portavoce del cancelliere Olaf Scholz, Wolfgang Buechner, dice di aver "appreso della morte di Silvio Berlusconi ed esprime "al popolo italiano e al governo italiano la nostra partecipazione".

Le Pen: "Personaggio atipico" Un "personaggio atipico" lo definisce in un tweet la capogruppo del Rassemblement National all'Assemblea Nazionale di Parigi Marine Le Pen, "con una vita fuori dal comune e dal percorso folgorante. Silvio Berlusconi ha innegabilmente segnato la vita politica italiana. All'Italia in lutto rivolgo le mie condoglianze".

Orban: "Riposa in pace, amico mio" Nel suo messaggio di cordoglio su Twitter, il presidente ungherese Viktor Orban scrive che "se n'è andato un grande combattente". Condivide poi una foto in cui stringe la mano a Berlusconi con la scritta in italiano "riposa in pace, amico mio".

Rutte: "Politico sorprendente e appassionato" "Con la morte di Silvio Berlusconi l'Italia perde una personalità forte - ha scritto su Twitter il premier olandese Mark Rutte -. E' stato il primo presidente del Consiglio italiano con cui ho lavorato e lo ricorderò come un politico sorprendente e appassionato. Ho trasmesso le mie condoglianze a Giorgia Meloni per conto del governo olandese. I nostri pensieri sono con la sua famiglia e gli altri cari".

Il Ppe: "Scomparsa una figura centrale del centrodestra in Italia" "Il Partito popolare europeo piange la scomparsa di Berlusconi, fondatore e leader del nostro partito membro, Forza Italia e primo ministro italiano più longevo del dopoguerra", scrive il Ppe, partito di cui Berlusconi è stato eurodeputato. "Uomo d'affari carismatico - si legge nella nota -, Berlusconi è diventato una figura centrale del centrodestra italiano grazie alla sua capacità di unire diverse voci nel panorama politico italiano. La famiglia del Ppe porge le sue più sentite condoglianze alla famiglia, al nostro partito membro Forza Italia e al popolo italiano".

Netanyahu: "Grande amico di Israele, sempre al nostro fianco" "Profondamente rattristato dalla scomparsa di Silvio Berlusconi, l'ex primo ministro italiano. Le mie più sentite condoglianze vanno alla sua famiglia e al popolo italiano. Silvio è stato un grande amico di Israele e ci è stato sempre accanto. Riposa in pace amico mio". Così su Twitter il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, ricorda la figura del leader di Forza Italia.

Il cancelliere austriaco Nehammer: ha plasmato il panorama politico italiano ed europeo Il cancelliere austriaco Karl Nehammer ha dichiarato che "Silvio Berlusconi, in qualità di ex primo ministro italiano, ha plasmato il panorama politico dell'Italia e dell'Europa. Esprimo le mie più sentite condoglianze alla sua famiglia e al popolo italiano in queste ore difficili".

Michel: "Condoglianze a famiglia e amici" "Silvio Berlusconi è stato membro del Consiglio europeo per quasi nove anni. Rivolgo le mie più sentite condoglianze alla sua famiglia e ai suoi amici". Lo afferma il presidente del Consiglio europeo Charles Michel in un tweet.

Bush: "Ha rafforzato l'amicizia tra Italia e Stati Uniti" "Silvio Berlusconi era un leader vibrante con una personalità da eguagliare. Laura ed io abbiamo avuto la fortuna di trascorrere molto tempo con lui durante la mia presidenza. Con Silvio non c'era mai un momento di noia. Ha rafforzato l'amicizia tra Italia e Stati Uniti e gli siamo grati per il suo impegno nella nostra importante alleanza. Io e Laura porgiamo le nostre condoglianze alla famiglia Berlusconi e al popolo italiano". Così l'ex presidente americano George W. Bush.