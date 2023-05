Silvio Berlusconi: "Verso di me affetto commovente, ora rinnovo il partito"

Berlusconi ha speso parole d'affetto anche verso gli alleati politici: "Giorgia Meloni e Matteo Salvini mi sono stati vicini come veri amici. Ho percepito anche questa volta l'amicizia e l'affetto sincero, a tratti addirittura commovente, di molte persone, anche sconosciute".

"Continueremo a presidiare il Centro"

"Per quanto riguarda il futuro abbiamo molte cose da fare e continuerò a farle, come sempre, alla guida di Forza Italia", ha aggiunto Berlusconi, spiegando che proseguirà il "rinnovamento" del suo movimento, senza "rottamare nessuno", come continuerà l'impegno a "presidiare il centro": "Con il Partito Democratico sempre più spostato a sinistra e il tramonto del cosiddetto Terzo polo, che è morto prima ancora di nascere, lo spazio al centro si allarga e Forza Italia lo presidia con coerenza. Io continuerò naturalmente ad esercitare appieno, come ho sempre fatto, le mie responsabilità di fondatore e di leader di Forza Italia". Ma senza rincorrere nessuno: "Renzi? Dice spesso cose giuste, ma fino a quando non ne trarrà le conseguenze politiche, scegliendo la nostra metà campo, non si potrà andare al di là di occasionali convergenze in Parlamento".