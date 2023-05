Silvio Berlusconi è stato dimesso dal San Raffaele

Il leader di Forza Italia, inizialmente in terapia intensiva a causa di una polmonite insorta in un quadro di leucemia mielomonocitica cronica, era poi passato in degenza ordinaria a partire da domenica 16 aprile.

Dopo i primi 12 giorni trascorsi in terapia intensiva, era stato poi trasferito in un reparto di degenza ordinaria nel padiglione Q del San Raffaele. Silvio Berlusconi ha salutato con la mano alzata i cronisti presenti fuori dall'ospedale. Con indosso una camicia bianca e una giacca blu, il leader di Forza Italia era seduto nei sedili posteriori accanto alla compagna Marta Fascina, che dal primo giorno di ricovero non è mai stata vista lasciare l'ospedale. Anche nel momento del suo arrivo a Villa San Martino, così come uscendo poco prima dalla struttura sanitaria, l'ex premier non ha abbassato il finestrino dell'auto per fermarsi a parlare con sostenitori e giornalisti, ma si è limitato a salutare con la mano destra. Il personale della villa lo ha accolto con un applauso.

Meloni: forza Silvio ti aspettiamo per combattere tante battaglie "Silvio Berlusconi è stato dimesso dall'ospedale San Raffaele di Milano. Una bella notizia. Forza Silvio. Ti aspettiamo sul campo per combattere insieme tante battaglie". Lo scrive su twitter la premier Giorgia Meloni.

Tajani: "Bentornato Presidente!" "Siamo tutti felici del tuo ritorno a casa, bentornato Presidente!". Lo scrive su Twitter il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani dopo che il leader di Forza Italia è stato dimesso dall'ospedale.