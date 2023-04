Silvio Berlusconi, notte tranquilla al San Raffaele

Quella di sabato per Silvio Berlusconi era stata una giornata di riposo, l'undicesima trascorsa nel reparto di terapia intensiva del San Raffaele di Milano. Nessuno dei familiari è stato visto far visita all'ex premier, né gli amici più intimi. Assenti anche i vari fan che nei giorni scorsi si sono avvicendati davanti ai cancelli di via Olgettina per mostrare il proprio sostegno al leader di Forza Italia, lasciando striscioni e immagini religiose.

Fino a lunedì non sono previsti bollettini medici sulle condizioni di salute del presidente di Forza Italia.