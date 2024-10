Sicurezza sul lavoro, Meloni: "Non è un costo ma un diritto"

"La sicurezza sul lavoro non è un costo, ma un diritto di ogni lavoratore. Garantire questo diritto è una priorità permanente, che deve vedere tutti in prima fila". Lo ha dichiarato il premier Giorgia Meloni in un messaggio alla presentazione della Relazione annuale 2023 dell'Inail. "Più prevenzione, più controlli, pene più severe per chi non rispetta le regole. Questa è la strategia che il governo sta portando avanti", ha aggiunto il presidente del Consiglio.