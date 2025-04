Sergio Mattarella ricoverato a Roma per un impianto di pacemaker | Il Quirinale: "Operazione programmata"

Intanto, sono stati cancellati gli impegni dall'agenda del Capo dello Stato per i prossimi giorni. Mercoledì, ad esempio, era in programma alle 11 al Quirinale l'incontro con i vincitori dei "Premi Leonardo" per l'anno 2025 e con gli studenti vincitori delle Borse di studio ma l'appuntamento è stato annullato nel pomeriggio. In agenda il prossimo evento è in programma per il 23 aprile quando è previsto al Quirinale l'incontro dell'inquilino del Colle con gli esponenti delle Associazioni Combattentistiche e d'Arma, nella ricorrenza dell'80esimo anniversario della Liberazione.