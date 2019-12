Segre: "Il Nobel va dato a chi lo merita, io sono una semplice cittadina"

Liliana Segre respinge al mittente la proposta di una sua candidatura al premio Nobel per la pace. "Bisogna dare i Nobel a chi li merita veramente, non a una cittadina molto più semplice come sono io. Lasciamo i Nobel ai Nobel", afferma la senatrice a vita, giunta ad Alba (Cuneo) per ricevere il riconoscimento "Tartufo dell'anno 2019", nel 70esimo anniversario dell'assegnazione della medaglia d'oro al valore militare della città simbolo della Resistenza.