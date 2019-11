Sedici anni fa la strage di Nassiriya, Mattarella: "Caduti in missione sono vincolo per nostro impegno all'estero"

A 16 anni dalla strage di Nassiriya , in Iraq, la più grave per i militari italiani all'estero dalla Seconda guerra mondiale, Sergio Mattarella ricorda le 19 vittime . "L'esempio dei nostri caduti - ha detto il Capo dello Stato - rappresenta un vincolo morale per la continuità del contributo del nostro Paese nei diversi ambiti: le donne e gli uomini presenti nelle aree di conflitto sanno di poter contare sul concorde sostegno del popolo italiano".

Guerini all'Altare della Patria per la Giornata del ricordo Il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, ha deposto una corona d'alloro all'Altare della Patria in occasione della "Giornata del ricordo dei caduti militari e civili nelle missioni di pace", la ricorrenza che cade il 12 novembre giorno della strage di Nassiriya. Dopo la cerimonia, il ministro ha partecipato alla messa in ricordo dei caduti nella basilica di Santa Maria in Ara Coeli.

Casellati: "Caduti che non possiamo dimenticare" "Sedici anni fa l'attentato a Nassiriya tolse la vita a 19 italiani. Fu l'attacco più grave subito dai nostri militari impegnati nelle missioni di pace nelle aree di crisi. Un tributo di sangue pesantissimo che il nostro Paese ha dovuto pagare alla causa della pace, della libertà e della sicurezza dei popoli. I civili e i soldati che persero la vita a Nassiriya sono caduti per la Patria che non possiamo e non dobbiamo mai dimenticare". Lo ha detto il presidente del Senato, Elisabetta Casellati.

Salvini: "Onore a tutti gli eroi e un pensiero ai militari feriti""Sedici anni dalla strage di Nassiriya, per non dimenticare. Ancora con un pensiero ai nostri militari feriti nell'attentato di domenica. Onore a tutti gli eroi che hanno dato la vita e la rischiano ogni giorno per proteggere l'Italia dalle minacce interne ed esterne". E' quanto ha scritto su Facebook il leader della Lega, Matteo Salvini.

Delrio: "Pensiero alle vittime, orgoglioso degli italiani in prima linea" Su Twitter il capogruppo Pd alla Camera Graziano Delrio ha voluto rivolgere "un pensiero ai 19 italiani morti a Nassiriya, alle loro famiglie. Ai militari e civili impegnati a rendere sicure zone difficili, in prima linea in missioni umanitarie che combattono ingiustizie nelle aeree più martoriate della terra. Italiane e italiani di cui andare orgogliosi".

Bernini: "Esempio delle vittime è monito contro il terrorismo" "L'anniversario della strage di Nassiriya ci impone di stringerci ancora di più intorno alle nostre forze armate, nella consapevolezza che la minaccia del fondamentalismo islamico resta terribile e attuale. Il tributo di sangue versato in quella grande missione di solidarietà e assistenza al popolo iracheno è il simbolo dell'eroismo di chi antepone a tutto la difesa della libertà, di chi accetta di rischiare la vita, oggi come allora, per servire l'Italia e portare nel mondo la pace. Il loro esempio ci incoraggia a non indietreggiare davanti al terrorismo assassino, e anzi a fronteggiarlo con sempre maggiore determinazione". Lo ha dichiarato la capogruppo di Forza Italia al Senato, Anna Maria Bernini.

Rizzo: "Continuare la lotta contro odio e terrorismo" "La ferita di Nassiriya sanguina ogni volta che in Iraq muore un civile o un militare intento a svolgere il proprio dovere. Significa che ancora dobbiamo lottare per combattere l'odio, il fondamentalismo e il terrorismo. Il desiderio più grande è far sì che quel sangue italiano e iracheno non sia stato versato invano e che finalmente, anche quel martoriato Paese possa trovare la pace, il rispetto dei diritti umani ed il proprio riscatto". Lo ha affermato nel 16esimo anniversario della strage, Gianluca Rizzo, Presidente della commissione Difesa della Camera.

Meloni: "L'Italia onora la memoria di chi ha perso la vita per la pace" "Oggi il popolo italiano onora la memoria di tutti coloro che hanno perso la vita per garantire pace e sicurezza. Oggi la Nazione ringrazia le forze armate e i civili che, nei diversi teatri di guerra e nelle aree di crisi, sono in prima linea per difendere la libertà, costruire la pace e combattere il terrorismo". E' quanto ha scritto su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.