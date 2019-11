Iraq, attentato contro militari italiani: cinque feriti di cui tre gravi

Attentato esplosivo contro militari italiani a Kirkuk, in Iraq : cinque i feriti, di cui tre in gravi condizioni. Non sono in pericolo di vita. Lo si apprende da fonti della Difesa. I cinque militari coinvolti nell'esplosione sono stati subito soccorsi, evacuati con elicotteri Usa facenti parte della coalizione e trasportati in ospedale. Le famiglie dei militari sono state informate.

Inchiesta per attentato con finalità di terrorismo L'attentato, riferisce lo Stato maggiore della Difesa, è avvenuto nella mattina di domenica quando un ordigno esplosivo rudimentale è detonato al passaggio a piedi di un team misto di forze speciali italiane in Iraq. La procura di Roma ha aperto un fascicolo d'inchiesta per attentato con finalità di terrorismo e lesioni gravissime.

Per un soldato è stata necessaria l'amputazione parziale di una gamba - I tre feriti più gravi hanno riportato serie lesioni alle gambe: per uno è stato necessario ricorrere ad un'amputazione parziale, mentre un altro ha riportato lesioni interne e un terzo ha importanti ferite a un piede.

I militari stavano svolgendo attività di addestramento Il gruppo (composto da personale del 9° reggimento “Col Moschin” paracadutisti e del gruppo operativo incursori della Marina militare) stava svolgendo attività di addestramento ("mentoring and training") in favore delle forze di sicurezza irachene impegnate nella lotta all'Isis.

Guerini ha informato Mattarella e Conte Il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, "è stato prontamente messo al corrente dell'attentato dal capo di Stato maggiore della Difesa, il generale Enzo Vecciarelli, e segue con attenzione - viene sottolineato - l'evolversi della situazione". Guerini, che ha informato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il premier Giuseppe Conte, ha espresso "la più profonda vicinanza alle famiglie e ai colleghi dei militari coinvolti".

Nel novembre 2003 l'attentato di Nassiriya Tra due giorni ricorre il sedicesimo anniversario dell'attentato di Nassiriya, che provocò ventotto morti, diciannove italiani e nove iracheni.

Di Maio: "Dolore e apprensione, pensiero ai soldati" Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, su Facebook, ha comunicato di star seguendo "con dolore e apprensione quel che è accaduto in Iraq ai nostri militari, coinvolti in un attentato. I nostri ragazzi erano impiegati in attività di formazione delle forze di sicurezza irachene impegnate nella lotta all'Isis. In questi casi il primo pensiero va ai soldati colpiti, alle loro famiglie e a tutti i nostri uomini e donne in uniforme che ogni giorno rischiano la vita per garantire la nostra sicurezza. Seguiamo con attenzione ogni sviluppo".