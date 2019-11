Attentato in Iraq, stabili le condizioni dei militari italiani feriti

Sono "stabili" le condizioni dei cinque militari italiani feriti nell'attentato nel Kurdistan iracheno. Tre di essi sono in condizioni più gravi (due hanno riportato serie lesioni alle gambe, che hanno comportato delle amputazioni parziali, ed uno è stato operato per una emorragia interna) e sono ricoverati in un ospedale militare a Baghdad. Non appena le loro condizioni permetteranno uno spostamento verranno rimpatriati.