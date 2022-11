Scuola, Valditara: "Lavori socialmente utili per i ragazzi violenti, dall'umiliazione nasce il riscatto"

"Via i cellulari dalle classi nelle ore di lezione" - Un altro tema caro a Valditara che ha suscitato polemiche è la questione dei cellulari in classe. La scuola secondo il ministro deve "garantire a studenti e docenti un tempo di studio in classe senza distrazioni".

Togliere il Reddito di cittadinanza a chi non completa il percorso scolastico - Inoltre il ministro dell'Istruzione e del merito vorrebbe proporre di sospendere il Reddito di cittadinanza per quei ragazzi, che non rientrando nella scuola dell'obbligo, non finiscono il percorso di studi né cercano un lavoro ma percepiscono la misura assistenziale. "Prevedere l'obbligo di completare il percorso scolastico per chi lo abbia illegalmente interrotto o un percorso di formazione professionale nel caso di persone con titolo di studio superiore ma non occupate né impegnate in aggiornamenti formativi, pena in entrambi i casi la perdita del reddito, o dell'eventuale misura assistenziale che dal 2024 lo sostituirà", ha dichiara Valditara dopo aver commissionato una ricerca dalla quale emerge che "in Italia ci sono 364.101 percettori di reddito di cittadinanza", di questi "ben 11.290 possiedono soltanto la licenza elementare o addirittura nessun titolo, e altri 128.710 soltanto il titolo di licenza media". La ricerca riguarda i giovani nella fascia compresa tra i 18 e i 29 anni percettori di reddito. "Questi ragazzi preferiscono percepire il reddito anziché studiare e formarsi per costruire un proprio dignitoso progetto di vita. Il reddito collegato all'illegalità tollerata del mancato assolvimento dell'obbligo scolastico". "È inaccettabile moralmente: significherebbe legittimare e addirittura premiare una violazione di legge", ha commentato il ministro, definendo l'esito della ricerca "sorprendente e inquietante" e annunciando di avere elaborato "una proposta che mostra come la parola Merito nella visione mia e del governo non sia un orpello retorico, ma costituisca un preciso indirizzo politico".

M5s: "Atteggiamento Valditara ideologico e repressivo" - Sulle proposte di Valditara per la scuola è intervenuta a gamba tesa la capogruppo del Movimento 5 Stelle in Senato, Barbara Floridia. "Il ministro dell'Istruzione (e del merito) del governo Meloni ogni giorno si imbarca in una crociata nuova. Ieri ha definito 'immorale' dare il reddito di cittadinanza a chi non ha terminato l'obbligo scolastico o comunque ai giovani che non lavorino, ignorando che la decadenza del sussidio nel caso in cui un minorenne non frequenti corsi di formazione e istruzione è già prevista. E soprattutto dimostrando un atteggiamento ideologico e repressivo, stile decreto 'rave', che colpevolizza i giovani anziché provare ad aiutarli. Oggi invece si scaglia contro i cellulari in classe. Solo chi non conosce la scuola non sa che i divieti servono a poco, e che è dovere della scuola educare a usare con consapevolezza i cellulari, e che i ragazzi hanno dei diritti e dei doveri digitali. Molti lavori del futuro, ma anche del presente, sono proprio in quei telefonini, e loro hanno un potenziale nelle mani. Devono saperlo sfruttare, e la scuola deve poterli accompagnare in questo percorso".