Scuola, il ministro Bianchi a "Tgcom24Tour": "Rinnoviamo l'appello a vaccinarsi"

"Dati alla mano il personale scolastico si è vaccinato all'85% su base nazionale con delle grandi differenze regionali, la Sicilia per esempio ha un numero molto più basso. Noi continuiamo a fare appello a tutti a tutti per vaccinarsi che è lo strumento per essere sicuri". Lo ha detto nella tappa di Palermo di Tgcom24Tour il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi , intervistato dal direttore Paolo Liguori e da Dario Donato. "C'è un problema di omogeneizzazione fra diverse Regioni e soprattutto diverse province", ha riconosciuto il ministro.

Bianchi ha poi illustrato i provvedimenti per cercare di risolvere questo problema. "Adesso stiamo agendo in maniera molto mirata - ha spiegato - per andare a permettere anche in quelle province dove siamo più bassi della media nazionale di poter raggiungere quell'85-90% di vaccinati che è uno dei livelli più alto d'Europa".