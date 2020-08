Scuola, attesa per il nuovo vertice tra governo e Regioni

Attesa per l'incontro tra Regioni e governo, che si confronteranno sul tema dei trasporti in vista della ripresa della scuola, alla luce anche delle nuove linee guida definitive del Cts. I presidi ipotizzano intanto una autocertificazione dei genitori per i minori. Gli infermieri si propongono invece in 9mila per presidiare ogni plesso scolastico e verificare l'applicazione delle misure anti-Covid.