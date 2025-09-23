Scontri Gaza, scintille tra maggioranza e opposizione alla Camera

La seduta pomeridiana della Camera, in cui è previsto il ricordo di Kirk, si è aperta con le scintille tra maggioranza e opposizione su Gaza e sui cortei di lunedì. Il capogruppo di FdI Galeazzo Bignami in apertura di seduta ha chiesto che il ministro degli Interni Matteo Piantedosi riferisca su "quanto accaduto" durante i cortei per la Palestina. Bignami ha espresso "solidarietà alle forze dell'ordine" e affermato: "C'è chi, strumentalizzando una tragedia ha cercato di portare un attacco alle istituzioni". Aggiungendo poi: "Se dobbiamo scegliere tra chi blocca i treni e chi porta la divisa, noi stiamo dalla parte dei ragazzi che portano la divisa". "I treni bloccati? Si rivolga al ministero dei Trasporti, è lui che non fa funzionare i treni", gli ha risposto Riccardo Ricciardi del M5s: "Il movimento" sceso in piazza "ha riscattato il nome dell'Italia", ha detto il pentastellato puntando il dito contro chi "prende alcuni episodi, sicuramente da condannare, per silenziare un movimento incredibile", quello di Gaza è "un genocidio di cui voi siete complici".