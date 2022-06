Scissione M5s a un passo, Di Maio vicino all'addio: "Raccolta firme per formare nuovi gruppi" | L'ipotesi è "Insieme per il futuro"

La storia tra il Movimento 5 Stelle e Luigi Di Maio è arrivata al capolinea.

Salvo clamorosi cambi di rotta, la via è tracciata. Nelle prossime ore, infatti, il ministro degli Esteri dovrebbe formalizzare il suo addio , portandosi dietro le sue "truppe". Lo "scouting" per costituire una nuova compagine parlamentare - secondo quanto riferito dall'Adnkronos - si è intensificato negli ultimi due giorni. Anche secondo l'Ansa è in corso la raccolta firme per la costituzione di un gruppo autonomo alla Camera, dove i numeri ci sarebbero già. A palazzo Madama, invece, per formare un gruppo autonomo serve un simbolo presentato alle scorse elezioni.