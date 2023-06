Schlein al corteo M5s, D'Amato si dimette dall'Assemblea Nazionale Pd

"Ho comunicato a Stefano Bonaccini le mie dimissioni dall'Assemblea Nazionale del Pd".

Lo scrive su Twitter il consigliere della Regione Lazio, Alessio D'Amato, all'indomani della partecipazione del segretario Pd Elly Schlein al corteo M5s. "Brigate e passamontagna anche No. È stato un errore politico partecipare alla manifestazione del Movimento 5 stelle. Vi voglio bene ma non mi ritrovo in questa linea politica. Continuo a lavorare per una alternativa ai sovranisti e ai populisti", conclude D'Amato.