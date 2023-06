M5s, Beppe Grillo rilancia dopo le polemiche: foto con passamontagna e la scritta "Brigata di cittadinanza"

Sabato pomeriggio il fondatore del Movimento 5 stelle, dal palco della manifestazione M5s, aveva scatenato le polemiche politiche con l'invito: "Fate le brigate di cittadinanza, mettetevi il passamontagna e di notte, senza farvi vedere, fate i lavoretti, sistemate i marciapiedi. Reagite".

In risposta alle polemiche, Beppe Grillo ha pubblicato un post dove ribadisce le sue parole. Sulla vicenda è intervenuto anche Giuseppe Conte. Nel suo intervento all'assemblea del Polo Progressista a Roma, il presidente del Movimento 5 Stelle ha detto: "Il messaggio della piazza di ieri è stato fortissimo. Lo dimostra il fatto, e lo considero un segnale positivo, che molti giornali ed esponenti della maggioranza si siano dedicati a una formula assolutamente strumentalizzata come quella delle 'brigate di cittadinanza'. Come è evidente Grillo auspica la cittadinanza attiva che spesso viene contrastata, pensiamo al signore multato per aver riparato una buca per strada".

"Il paradosso evocato da Grillo è che oggi se vuoi pulire un parco devi farlo clandestinamente. Ma mai ha parlato di azioni violente. Colpiscono le critiche da chi dovrebbe fare l'opposizione", ha concluso Conte.