Schlein: "Chi vuole i muri calpesta il motivo per cui è nata l'Ue" | "Premierato? Meloni baratta la Costituzione con l'Autonomia"

"Siamo tutti consapevoli che l'Unione europea è a un bivio - prosegue Elly Schlein -: o si spinge con decisione verso la strada di una maggiore integrazione politica e sociale, gli Stati Uniti d'Europa, o si va in contro a una progressiva marginalità e al declino. Come ha ripetuto questa mattina Romano Prodi, la sfida dei riformisti è completare l'Europa, farla ridiventare importante nel mondo".

"Non vogliamo un'Europa dei veti, sul Mes il governo sbaglia"

"Vogliamo un'Europa delle riforme, è fondamentale aprire il cantiere di una riforma che dovrà inevitabilmente migliorare i Trattati vigenti, per rilanciare il processo di integrazione e democratizzare sempre di più le istituzioni europee. Affinché sia sempre meno l'Europa dei veti, e sempre di più l'Europa dei cittadini", osserva la leader progressista. Schlein critica la posizione del governo Meloni sul Mes definendola un "ricatto" mentre "l'Europa non ha bisogno di piccoli ricatti, ha bisogno di una grande prova di intelligenza collettiva. Ricatti come quello sul Mes. Non è possibile bloccare tutto il resto d`Europa. Ratificare le modifiche al Mes non significa chiederne l'attivazione, ma non impedire agli altri Paesi di accedervi. Se non è in grado nemmeno di spiegare questa differenza, deve cambiare mestiere".