Sardine in piazza a Torino: "No alla Lega, qui sventoliamo libri"

Il popolo delle sardine scende in piazza anche a Torino. In migliaia hanno affollato piazza Castello, con cartelli e slogan come "No al razzismo, no al fascismo, porti aperti". "Salvini è l'emblema di una politica che vogliamo contrastare", ha spiegato uno degli organizzatori. "In altre piazze si alzano le mani in saluto romano, qui lo facciamo per sventolare libri". Sul palco è stato letto un messaggio inviato da Liliana Segre.