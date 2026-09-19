Salvini da Pontida: "La Lega vince solo se è forte e unita, da nord a sud" | Conte agli alleati: "No alle armi e al riarmo"

"La Lega vince solo se è forte, se è unita e libera e coraggiosa da nord a sud, e lo dico da milanese, lombardo e da padano" esordisce dal palco di Pontida il segretario della Lega. E aggiunge: "Serve coraggio determinazione e pazienza che vuol dire mai mollare nel bene e nel male e mai montarsi la testa col vento in poppa, mai deprimersi ma rimboccarsi le maniche". Anche perché "federalismo fiscale e autonomia sono risultati che oggi sono concreti dopo 36 Pontida. Trentasei...".