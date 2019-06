Salvini: "Io e Francesca ci vediamo poco, siamo coppia come tante"

"Stiamo insieme da tre mesi. Ci vediamo poco, quindi abbiamo approfittato di quelle due ore del ricevimento al Quirinale per stare insieme. Siamo usciti allo scoperto, il peggio è passato, non c'è più grande curiosità nei nostri confronti. Siamo una coppia come tante". Cosi' il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in un'intervista rilasciata al settimanale "Chi", in edicola da mercoledì 5 giugno.