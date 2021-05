Salvini: "I ministri della Lega porteranno in Cdm la richiesta di riaprire"

Il leader della Lega elogia quindi la governatrice di centrodestra di Madrid, Isabel Diaz Ayuso, che "ha tenuto aperte tutte le attività commerciali, bar, ristoranti, negozi, fino alle 11 della sera e non c'è stata l'invasione delle cavallette e la strage degli innocenti. C'è stata una situazione sanitaria difficile come in tutta la Spagna ma i dati sono in costante miglioramento. Solo il pregiudizio ideologico può tenere ancora chiusi i negozi degli italiani".

"Se Draghi candidato al Quirinale lo sosterremo" Salvini risponde quindi a una domanda sull'ipotesi di Mario Draghi come futuro presidente della Repubblica: "Se si presenterà come candidato lo sosterremo convintamente, però siamo ai primi di maggio e gli italiani ci chiedono riaperture, riaperture, riaperture. Penso che il presidente Draghi abbia un enorme lavoro davanti nei prossimi mesi e non mi permetto io di indicare a lui cosa dovrà o vorrà fare. Ma se mi chiedete se oggi sto pensando alle elezioni del Quirinale dico no. Oggi sto pensando alla riapertura delle palestre".