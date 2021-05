Letta incontra Draghi: "Metodo Salvini non va bene, serve rispetto" 

La risposta di Salvini a Letta "Il 'metodo Salvini'? E' la concretezza". Il segretario della Lega Matteo Salvini commenta l'incontro tra Enrico Letta e il premier Mario Draghi a Palazzo Chigi e, in particolare, "l'insoddisfazione per il metodo Salvini" espressa dal segretario del Partito democratico. "Stanotte a esempio - prosegue Salvini - sono state approvate in Commissione al Senato le proposte della Lega sui soldi per i genitori separati in difficoltà. Questo è il 'metodo Salvini': leali e propositivi, non ci occupiamo di Ius Soli e ci fidiamo degli Italiani!".

"Mi spiace che viva male: questi continui attacchi contro di me, ormai Letta lo fa ogni giorno - rincara il leader del Carroccio -. Secondo me sono espressione di difficoltà. Io sono soddisfatto di questo governo: stiamo seminando per il bene dell'Italia, cerco di ottenere il più possibile".