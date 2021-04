Covid, Letta: "Salvini irresponsabile, con lui rischiamo di giocarci l'estate"

"Agli italiani dico: siamo, siate responsabili , se seguite Salvini ci giochiamo l'estate. Non date retta a Salvini". E' l'avvertimento lanciato dal segretario del Pd, Enrico Letta . La ripartenza "è gestibile a patto che non si facciano passare messaggi sbagliati sul coprifuoco", ha continuato Letta attaccando il leader della Lega. "Se sbagliamo adesso, se gestiamo irresponsabilmente i week end ci giochiamo l'estate", ha poi concluso.

"No al liberi tutti" - "Se invece seguiamo una linea di prudenza e riaperture in sicurezza - ha aggiunto il segretario dem, intervistato in diretta sul sito della "Stampa" -, l'estate può andare alla grande". Secondo Letta, il messaggio di Salvini "è un errore profondo perché l'obiettivo è uscire dalla pandemia. Se la politica fa passare il messaggio che da maggio c'è il liberi tutti, è irresponsabile".

Al segretario leghista: "E' tempo di chiarezza e responsabilità" - Ancora, Letta avverte: "Per noi le regole d'ingaggio sono di grande rispetto reciproco. Sarebbe irresponsabile chi, a casa nostra, si mettesse a fare giochini politici, non è il momento. E' il momento di chiarezza e responsabilità. Dipende tutto da Salvini, se lui interpreta le regole con senso di responsabilità. Fino ad ora non l'ha fatto, mi pare ci sia un non detto, un non chiarito".

"Lavoro al centro dell'Italia post pandemia" - Letta ha poi aggiunto che "il lavoro va messo al centro dell'Italia post-pandemia. Si rischia una ripresa senza lavoro, dobbiamo combattere contro questa terrificante prospettiva". E sul Recovery: "Dopo aver approvato il Pnrr nei tempi e averlo mandato a Bruxelles, adesso io mi sento di dire al governo: faccia un patto per la ricostruzione e il lavoro. Lo faccia con le forze sociali, i sindacati, con gli enti territoriali".

"Questo governo deve durare tutta la legislatura" - Inoltre, Letta ha sottolineato: "Io penso che questo governo debba durare per tutta la legislatura, avere respiro e polmoni lunghi".