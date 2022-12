Salvini: "Chi paga il caffè con carta di credito è un rompipalle"

Matteo Salvini torna sulle polemiche per l'uso del contante.

"Io sono un liberale, ognuno deve essere libero di pagare come vuole. Se uno vuole pagare due euro il caffè con la carta di credito è solo un rompipalle. Io cerco di pagare in contanti perché a me piace andare a prelevare al bancomat", ha spiegato il ministro delle Infrastrutture, rispondendo ai cronisti sulla questione della soglia di 60 euro in Manovra per il pagamento con carte elettroniche.