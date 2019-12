Salvini: "Basta Nutella, ci sono le nocciole turche" | Renzi: "Nei giorni di Ilva e Alitalia lui attacca la Ferrero"

Niente più Nutella per Matteo Salvini: da quando il segretario della Lega ha scoperto che la Ferrero usa nocciole turche per la sua crema di cioccolato, ha deciso di cambiare prodotto per sostenere il made in Italy. Lo ha detto lui stesso quando, durante un comizio a Ravenna, a una signora che gli suggeriva di mangiare Nutella contro il freddo, ha risposto: "La Nutella no, sa che ho cambiato?"