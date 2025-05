Salute, Fedriga: "Accordo con Meloni sul decreto liste d'attesa"

Sul "decreto lista d'attesa" è stato trovato l'accordo con il governo. Lo ha detto il presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga dopo aver incontrato Giorgia Meloni. "Abbiamo trovato l'accordo sul decreto lista d'attesa e quindi penso che abbiamo fatto dei passi avanti importanti". Lo ha detto Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni, lasciando Palazzo Chigi dopo l'incontro con la premier Giorgia Meloni. Si tratta di un'intesa sui "poteri sostitutivi", delle ipotesi di "commissari e commissariamenti" che, secondo l'accordo, "devono avere parametri chiari per essere attuati", come anche per l'uscita degli stessi poteri sostitutivi. La prossima settimana previsto l'incontro di Fedriga con il ministro della Salute Orazio Schillaci.